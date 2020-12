CATANIA. La Fillea Cgl di Catania esprime solidarietà agli imprenditori edili e ai lavoratori dipendenti delle aziende che hanno subito pressioni mafiose ed angherie criminali da esponenti del clan Santapaola, così come è emerso dall’operazione “Report” della Guardia di Finanza. Il segretario generale Giovanni Pistorio sta valutando con i legali del sindacato l’opportunità che la Fillea si costituisca parte civile. “Non può esserci occupazione sana senza un mercato libero da estorsioni e ricatti e anche per questo siamo grati alla Procura e alle Fiamme gialle per l’attenta azione investigativa sul territorio. Ci spiace inoltre che tra gli indagati della maxioperazione emergano anche nomi di esponenti politici accusati di reati elettorali. Ci auguriamo che venga fatta chiarezza anche su questo versante”.