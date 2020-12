Palermo, Valente: “Classifica bugiarda. Vinciamole tutte”

PALERMO – ”Sono molto contento del risultato. Poi, dal punto di vista personale, io cerco solo di lavorare al meglio – dichiara Nicola Valente ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia”. È chiaro che davanti mi ritrovo gente come Floriano, Kanoute e Silipo, quindi in qualche modo bisogna sempre fare qualcosa in più”.

L’esterno ex Carrarese, contro la Casertana è partito dall’inizio, cosa che non accadeva dal derby contro il Catania: “La sentivamo un po’ tutti. Mi sono fatto male dopo neanche mezz’ora e non riuscivo nemmeno a camminare. In condizioni normali avrei chiesto subito il cambio, ma dovevo stringere i denti”.

Valente, che vive a Palermo con la sua compagna e il cane, racconta come sta vivendo questo periodo in città: “Usciamo pochissimo, per i motivi che sappiamo, ho visto una città bellissima in cui si vive bene, anzi, in cui la gente ti fa star bene. Speriamo si risolva tutto in fretta, anche per tornare ad avere i nostri tifosi allo stadio”.

“Secondo me, la svolta fondamentale c’è già stata nel derby. Col Foggia abbiamo subito un incidente di percorso, ma con questa vittoria contro la Casertana ci siamo ripresi. Nell’arco di un campionato ci sono alti e bassi. Adesso la cosa più bella sarebbe finire l’anno al meglio con due vittorie, cominciando da Vibo. Speriamo di finire al meglio il 2020. È chiaro che se dovessimo affrontare il Bari in casa dopo una bella vittoria a Vibo, allora potremmo iniziare a sognare di avvicinarci alle posizioni che competono al Palermo. Cerchiamo di vincerle tutte, pensando partita dopo partita”.

“La nostra classifica è bugiarda. Abbiamo pagato questo inizio, ora dobbiamo guardare alle partite in cui abbiamo fatto bene. Boscaglia sa spronarti e trovare le parole giuste . Dopo Foggia c’è stata una svolta nello spogliatoio e l’artefice è stato lui”.

“Non vogliamo semplicemente entrare tra le prime dieci, ma vogliamo essere tra le prime cinque. Vogliamo chiudere nella miglior posizione possibile in classifica. Poi ne parleremo alla fine, in primavera, per vedere dove ci troveremo. L’obiettivo è di vincerle tutte e questo ti crea una mentalità positiva, così si può andare lontano. In carriera ho quasi sempre fatto i play-off e l’anno scorso, con la Carrarese, sono andato vicino a vincerli. Quest’anno speriamo di arrivare più in fondo possibile”.

LEGGI ANCHE: Lucca: “Saraniti un maestro”