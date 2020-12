Dall’Oglio: “Chiudiamo il 2020 in bellezza”

CATANIA – “Ho recuperato dall’infortunio, adesso sto bene. Domenica scorsa ero pronto per entrare in campo, ma lo staff ha preferito evitare per non rischiare una ricaduta”. A dichiararlo è Jacopo Dall’Oglio, centrocampista del Catania, ai microfoni di “GoalSicilia”.

Il centrocampista si è concentrato anche su quanto detto da mister Raffaele che vorrebbe chiudere il 2020 al terzo posto in classifica: “Noi in ogni allenamento diamo il 100% per realizzare questo suo desiderio: ci auguriamo di chiudere in bellezza, con 6 punti, questo 2020!”.

“Bisogna ringraziare la Sigi per l’importante lavoro fatto. Con l’arrivo di Tacopina cambieranno un po’ di cose, noi ci impegneremo al massimo per disputare un ottimo girone di ritorno e, perché no, provare a vincere il campionato”.

“Il Palermo – continua il centrocampista – la reputo una squadra importante. Purtroppo li abbiamo sottovalutati un tantino e il risultato è stato quello che si è visto in campo. Dispiace, contro di loro potevamo portare a casa il risultato”.