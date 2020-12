Debiti fuori bilancio, l’aula approva

CATANIA – Tre delibere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio sono state approvate dal Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Castiglione, nell’ultima seduta dell’Aula. Questi nel dettaglio i documenti, che riguardano sentenze esecutive con debiti tutti già liquidati: “Appalto lavori di manutenzione di via Etnea, tratto da Porta Uzeda e viale XX Settembre” (Penta S.r.L. e Catanese Basalti di Cannavò Mario & C. S.r.L); “Risarcimento danni causati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza del condominio sito in Largo Paisiello angolo via Cimarosa (Pelligra Arredamenti s.r.l); “Accordo di pagamento per la somma concordata di 195.000,00 euro, riguardante contratto attività di verifica tecnico-contabile di fatture storiche di energia elettrica intestate al Comune di Catania (Energy Service)”.