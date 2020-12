Evade dai domiciliari, identificato a San Cristoforo

CATANIA – Nella giornata di ieri personale delle volanti ha arrestato Gaetano Gianluca Amodio, classe 1984, per il reato di evasione. In particolare, alle ore 2:00 del mattino un equipaggio di volante, durante il regolare servizio di controllo del territorio, sottoponeva a controllo Amodio, in transito in un’arteria stradale situata all’interno del quartiere San Cristoforo, a bordo della sua autovettura. L’uomo, sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, al fine di eludere il controllo comunicava agli operatori generalità che, a seguito del fotosegnalamento presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si accertava essere inesatte. Per questo è stato tratto in arresto per il reato di evasione nonché denunciato per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.