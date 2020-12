Ferraù: “Presto ci saranno delle novità per il Catania”

CATANIA – Nella giornata di ieri si è tenuto, nello studio dell’avvocato Augello, un confronto al quale ha preso pare l’avvocato Arena, rappresentate di Joe Tacopina nella trattativa di cessione del pacchetto di maggioranza delle quote del Calcio Catania.

Non era presente l’avvocato Ferraù che ha partecipato in via telematica. Al termine lo stesso Ferraù, intervistato da “NewsCatania.com”, ha parlato così: “Oggi non ho potuto partecipare per impegni lavorativi, ma ai prossimi incontri presenzierò certamente perché saranno giorni di lavoro molto intensi dove si dovrà discutere di tutto per giungere ad una buona riuscita della trattativa”.

“C’è qualcuno che ci critica, come se la Sigi fosse un bersaglio facile da colpire, e che rimarrà deluso quando ratificheremo il passaggio di quote al gruppo di Joe Tacopina. Posso solo dire che i lavori e le interlocuzioni tra i vari legali procedono per il meglio, presto ci saranno delle novità”.