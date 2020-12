Viale Nitta: pusher finisce in manette

CATANIA – Una arresto per spaccio. Ieri il personale delle volanti ha tratto in arresto il pregiudicato Rapicavoli Salvatore, classe 2002, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, alle ore 23:00 un equipaggio di volante, in transito in Viale Nitta, arteria stradale situata all’interno del Quartiere Librino, sottoponeva a controllo su strada un individuo sospetto.

A seguito di perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già frazionata e pronta alla vendita. In considerazione di quanto accertato, e dei precedenti penali specifici, l’uomo veniva tratto in arresto.