Spaccio di droga a pochi passi dal tribunale: due uomini in manette

Avevano stabilito il loro quartier generale errante tra le vie Firenze e Bologna, dove a bordo di una Toyota Yaris consegnavano la cocaina agli affezionati clienti. Ma sono finiti in manette. A interrompere l’attività di spaccio sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante che hanno arrestato nella flagranza il 31enne Carmelo Minutola e il 19enne Mario Leonardi, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Dopo averli pedinati e osservati, i militari hanno colto il momento favorevole per intervenire nel preciso istante in cui, proprio in via Firenze, hanno consegnato ad un cliente una dose di cocaina in cambio di denaro.

Bloccati e sottoposti. nell’immediato, a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di: 10 dosi di cocaina, di cui 7 nascoste nel bocchettone dell’aria condizionata e le altre 3 sparse nell’abitacolo, nonché 680 euro in contanti, di cui 510 rinvenuti nelle tasche dei pantaloni del 19enne e 170 nella tasca della giacca del 31enne.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.