Boscaglia: “Potevamo fare meglio. Dobbiamo migliorare”

VIBO VALENTIA – “Abbiamo creato quattro palle gol nitide e tenuto sempre il pallino del gioco. Nella fase finale dell’azione siamo stati precipitosi. È una partita che lascia grande rammarico ma dobbiamo continuare così, con questo spirito; ci abbiamo provato fino all’ultimo. La Vibonese ha dato fastidio alle grandi, oggi non hanno mai tirato in porta. La squadra si è comportata bene ma dovevamo fare gol”. A dichiararlo è Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, al termine della sfida pareggiata in casa della Vibonese.

“Tra le squadre di questo campionato – continua il tecnico – forse solo la Ternana ha trovato l’assetto perfetto. Noi siamo una squadra nuova, qualcosa si deve registrare. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti, non solo in quello offensivo, dobbiamo conquistare la palla un po’ più in alto. Abbiamo guardato gli avversari e la nostra condizione, siamo straconvinti di quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai fatto fare un tiro in porta alla Vibonese in casa”.

“Se affrontiamo la Vibonese con spavalderia questa partita la perdiamo. In 10 contro 11 abbiamo subito ripartenze pericolose. Le partite si devono sempre cercare di vincere, ma quando non lo puoi fare non bisogna perdere. Potevamo fare meglio? Sì, anche quando eravamo 11 contro 11. Dobbiamo migliorare ma mi è piaciuta l’umiltà che abbiamo avuto oggi. Non è facile giocare contro una squadra che gioca così bassa a difendersi. Lo scatto di maturità c’è stato”.