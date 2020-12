Covid, la variante inglese fa paura: un caso anche in Olanda

Allarme per una nuova variante del Covid-19, rilevata per la prima volta in Inghilterra e ora in un caso anche nei Paesi Bassi. L’Olanda ha subito bloccato tutti i voli in arrivo dal Regno Unito. Le autorità britanniche hanno informato l’Oms che la nuova variante del coronavirus rintracciata può circolare più velocemente. Londra da oggi in lockdown duro e scatta la fuga, scrive stamani il tabloid The Sun, che descrive alcune stazioni londinese come “zone di guerra”. A Tokyo treni sospesi nella notte di Capodanno. Prima volta dal 1987, per evitare assembramenti. Supera intanto quota 76 milioni il numero dei contagi registrati nel mondo. (ANSA)

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere di essere in “stretto contatto” con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa. In un tweet l’Oms scrive di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, “man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni”