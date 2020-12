Il Catania affonda il Potenza: seconda vittoria consecutiva in trasferta

I rossazzurri di mister Raffaele vicino per 0-1 in trasferta

Il Catania vince la seconda partita in trasferta consecutiva e scala importanti posizioni in classifica. Gara accorta dei rossazzurri che si sono presentati al “Viviani” di Potenza con molte assenze ma sono riusciti a portare a casa tre punti preziosissimi grazie dall’imperiosa inzuccata di Manuel Sarao a sei minuti dalla fine. Raffaele ha messo in campo una formazione solida che ha rischiato pochissimo, con un Confente sempre attento sulle sporadiche iniziative avversarie.

Nel primo tempo, Marcone si salva sull’insidioso diagonale di Sarao e sul successivo tentativo di Piccolo mentre Silvestri manca il bersaglio deviando di testa a lato un cross proveniente dalla bandierina. Nella ripresa, il Potenza prende coraggio ma Confente si destreggia senza problemi sui tentativi di Coppola e Cianci. Il tecnico rossazzurro, ex di turno, cerca di conferire maggior verve ai suoi, inserendo Reginaldo, Izco e Dall’Oglio e, proprio sul cross da punizione di quest’ultimo, svetta Sarao che di testa anticipa tutti e spedisce imparabilmente alle spalle di Marcone. Il Catania potrebbe anche raddoppiare ma l’arbitro Tremolada ignora inspiegabilmente un tocco col braccio di Conson, in piena area, non concedendo il penalty.

Nel convulso finale, i rossazzurri non rischiano nulla e portano a casa altri tre punti sonanti che alimentano i sogni della tifoseria, in vista dell’ultimo match del 2020 in programma in casa mercoledì prossimo, 23 dicembre.

PRIMO TEMPO (0-0)

6° su un errato disimpegno della difesa lucana, occasione per il Catania ma Marcone respinge la conclusione violenta di Sarao salvando la sua porta!

16° punizione battuta da Piccolo ha Marcone è attento;

31° Marcone blocca con sicurezza la botta di Piccolo dalla distanza;

32° Compagnon tira a lato da posizione decentrata;

33° sul cross di Piovanello, Sarao manca il pallone e Calapai sparacchia alto;

40° Confente para senza problemi la conclusione di Coccia;

44° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Silvestri che manda il pallone di poco fuori;

45° il primo tempo finisce a reti inviolate.

SECONDO TEMPO (0-1)

2° gran tiro dal limite di Compagnon che si perde di poco a lato;

11° Confente blocca con sicurezza la deviazione di tacco di Coppola;

18° tiro-cross di Compagnon che attraversa tutto lo specchio della porta rossazzurra senza che nessuno del Potenza arrivi per la deviazione!

23° nel Catania, Reginaldo e Dall’Oglio sostituiscono Piovanello e Rosaia;

24° nel Potenza, Di Livio rileva Ricci;

26° nel Potenza, l’acciaccato Compagnon lascia il posto a Volpe;

30° Cianci, con un bel diagonale, costringe Confente a deviare in tuffo: corner! nel Potenza, l’infortunato è costretto a lasciare il posto a Spedalieri;

34° azione confusa su uno spiovente in area potentina con Marcone e Di Somma che riescono a salvarsi;

35° nel Catania, Izco prende il posto di Piccolo;

39° Catania in vantaggio: sul lancio (punizione) di Dall’Oglio… gran colpo di testa di Sarao che spedisce il pallone in fondo al sacco: 0-1 !

41° nel Potenza, Nigro sostituisce Coccia;

43° Conson tocca il pallone con un braccio in piena area potentina ma l’arbitro lascia proseguire!

44° nel Catania, Pellegrini sostituisce Biondi;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° Confente blocca a terra il diagonale di Nigro;

48° espulso, dalla panchina aggiuntiva, il presidente del Potenza, Caiata;

50° finita: vince il Catania!

POTENZA (3-5-2) – Marcone, Panico, Sandri, Conson, Coccia (dal 41°s.t. Nigro), Cianci, Ricci (dal 24°s.t. Di Livio), Compagnon (dal 26°s.t. Volpe), Zampa, Coppola (k), Di Somma. A disposizione: Santopadre, Brescia, Viteritti, Romei, Lauro, Iacullo, Fontana, Spedalieri, Lorusso.

Allenatori: Ezio Capuano.

CATANIA (3-5-2) – Confente, Noce, Silvestri (k), Welbeck, Rosaia (dal 23°s.t. Dall’Oglio), Sarao, Piccolo (dal 35°s.t. Izco), Piovanello (dal 23°s.t. Reginaldo), Biondi (dal 44°s.t. Pellegrini), Calapai, Zanchi. A disposizione: Della Valle, Martinez, Gatto, Vrikkis, Albertini, Manneh, Panebianco. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Paride Tremolada di Monza. Assistenti: Fabio Pappagallo (Monza) e Mauro Dell’Oglio (Molfetta). IV Uomo: Mario Cascone (Nocera Inferiore).

Reti: 39°s.t. Sarao (CT).

Ammoniti: Sandri (POT); Piovanello (CT); Ricci (POT).

Espulsi: //

Indisponibili: Pecorino, Emmausso, Claiton, Mandonado, Pinto, Santurro, Vicente (CT);

Squalificati: Tonucci (CT).