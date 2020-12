Ricoverato da un mese per Covid, muore imprenditore sessantenne

Un paese in lacrime per Mario Ferro, storico titolare di alcuni supermercati

CASTELVETRANO (TRAPANI) – “Quando entrai a lavorare nei supermercati una sola persona mi diede la spinta e la carica per riuscire a svolgere i miei compiti alla massima della resa, quello che io ho definito e chiamato l’unico e solo “Direttore”, Mario Ferro”. E’ soltanto uno dei tanti messaggi dedicati all’ennesima vittima del Covid in Sicilia, un imprenditore sessantenne di Castelvetrano, nel Trapanese. Il post concidivso sui social continua: “A lui devo tanto come persona e come amico, ho appreso poco fa della sua prematura scomparsa e la cosa mi rattrista tantissimo. Caro Mario, ti porterò nel cuore tra i ricordi più belli del mio periodo alla Despar di Castelvetrano, i tuoi consigli e i tuoi insegnamenti mi hanno reso un uomo migliore”.

Ferro, ricoverato da circa un mese all’ospedale di Marsala per le conseguenze dell’infezione da Coronavirus, era stato per tantissimi anni lo storico titolare di alcuni supermercati della cittadina trapanese. Da poco tempo era andato in pensione, ma sono in tantissimi, oggi, a ricordarlo per il suo animo buono e grande generosità: alcuni anni fa aveva anche donato diecimila euro di spesa a una casa di riposo che si trovava in gravi condizioni finanziarie.

“Castelvetrano è in lacrime – scrive Giovanni – ricorderemo tutti il signor Mario come un grande uomo che dedicava la sua vita al lavoro, alla famiglia e ai suoi dipendenti”.