Stasera in tv: film natalizi e Grande fratello

Report indaga sull'Oms. Su Rai uno in prima tv "Non ci resta che il crimine".

Stasera, 21 dicembre 2020, Cinema, serie tv e inchieste giornalistiche in prima serata.

Prima tv per il film con Gassman

RAI 1 alle 21.35 trasmetterà in prima tv il film “Non ci resta che il crimine”, con Alessandro Gassman, diretto da Massimiliano Bruno. La commedia del 2019 racconta la storia di tre amici di lungo corso che decidono di organizzare, nei pressi di Roma, un “Tour Criminale” alla scoperta dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. Pronti per lanciarsi nella nuova impresa, i tre giovani, colpiti da un’imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni ’80 ritrovandosi faccia a faccia con alcuni membri della banda che, nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna, scommettevano clandestinamente sul calcio.

RAI 2 alle 21.25 trasmetterà una puntata speciale e inedita del seriale “Boss in incognito”, il documentario aziendale condotto da Max Giusti. Il “docu-reality”, in collaborazione con Endemol Shine italy, racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti.

Inchieste e dibattiti

RAI 3 alle 21:15 trasmetterà la decima puntata di “Report”, il programma culturale d’inchiesta e attualità, condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata di stasera sarà dedicata ai segreti dell’Oms attraverso un’eccezionale intervista che consentirà di scoprire cosa è realmente accaduto dentro l’organizzazione mondiale della sanità a proposito del tentativo di censurare la verità in relazione alla gestione italiana della pandemia.

RETE 4 alle 21.25 trasmetterà la diciassettesima puntata di “Quarta Repubblica III”, il talkshow di politica ed economia condotto da Nicola Porro. Durante la puntata si discuterò circa i costi, le difficoltà del Natale in zona rossa e l’avvio della vaccinazione anti-Covid.

Su CANALE 5 alle 21.45 andrà in onda il “Grande Fratello”, il programma di svago condotto da Alfonso Signorini. Nell’ultima puntata prima del Natale, Alfonso Signorini spiegherà ai concorrenti tutto quello che succederà nei prossimi giorni dentro la casa annunciando l’arrivo dei parenti più cari.

I film di Natale

Per gli amanti dei film d’azione e dei thriller, ITALIA UNO trasmetterà alle 21.20 “Extraction”, un film del 2015 con Bruce Wills, diretto da Steven C. Miller. Il film racconta un complotto terroristico internazionale e l’amore di un figlio che mette in atto una personalissima operazione di salvataggio non autorizzata per salvare il padre, ex agente della Cia, a seguito di un rapimento da un gruppo terrorista.

Per gli appassionati delle commedie romantiche e natalizie, su LA5 (canale 30) verrà trasmesso alle 21.25 il film “La vigilia per farli conoscere”, con Wendie Malick, diretto da Nisha Ganatra. La commedia del 2008 racconta il momento dell’incontro tra le famiglie di due giovani innamorati, un incontro che, a causa delle differenti tradizioni religiose dei genitori, produrrà innumerevoli equivoci; mentre su PARAMOUNT (canale 27) verrà trasmesso alle 21.15 “Un dolce Natale”, una commedia culinaria del 2014, con Erin Krakow (nella foto), diretto da Christie Will, che racconta la competizione tra due giovani insegnanti, rivali dall’infanzia, diventata più acuta in occasione di una competizione di cucina.