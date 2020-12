Vibonese-Palermo, Galfano: “Prestazione d’orgoglio”

“Orgoglioso per la prestazione della squadra che nonostante l’inferiorità numerica ha saputo soffrire”. A dirlo è Angelo Galfano, tecnico della Vibonese dopo lo storico pareggio ottenuto per 0-0 contro il Palermo di Roberto Boscaglia. “Questa partita potevamo anche perderla, ma ricordiamoci che anche noi abbiamo avuto l’occasione per far gol con La Ragione – ha proseguito Galfano in conferenza stampa -. È chiaro che fare punti contro una squadra di tale livello non può che renderci soddisfatti, dopo l’espulsione di Statella ci siamo abbassati per cercare di sfruttare al meglio le ripartenze”.