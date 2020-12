Catania, Silvestri: “Data risposta da grande squadra”

CALCIO - SERIE C

“Abbiamo risposto da grande squadra e grande gruppo, abbiamo tenuto il pallino del gioco per novanta minuti”. Così Tommaso Silvestri, difensore del Catania, dopo il successo per 1-0 ottenuto dagli etnei sul campo del Potenza grazie ad una rete di Sarao. “Sta venendo fuori la maturità di una squadra che ha il piacere di lavorare insieme al mister – ha concluso Silvestri -. Tifosi? Il desiderio di tutti noi è rivederli presto in campo, ci manca il nostro dodicesimo uomo”.