Cimitero di Sant’Orsola chiuso dal 24 al 27 e dal 31 al 3

PALERMO – Il cimitero di S. Orsola, in attuazione delle disposizioni vigenti, nel periodo delle festività natalizie rimarrà chiuso ai visitatori nei seguenti giorni: dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 e dal 5 al 6 gennaio 2021. Anche gli uffici della Fondazione Camposanto di Santo Spirito (in C.so Finocchiaro Aprile, 231-235) osserveranno gli stessi periodi di chiusura. Unica eccezione i soli giorni del 24 e del 31 dicembre in cui saranno garantite le attività cimiteriali essenziali, per cui gli uffici sono aperti al pubblico. Nei giorni del periodo natalizio che non sono compresi in quanto indicato sopra l’apertura del camposanto ai visitatori e le operazioni cimiteriali si svolgeranno regolarmente.