FdI, Catanoso eletto componente dell’Ufficio di Presidenza del partito

CATANIA – Basilio Catanoso, è stato eletto tra i sei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia che, riunitasi da remoto e presieduta dal sen. Ignazio La Russa, ha votato all’unanimità i suoi membri.

Oltre a Catanoso, faranno parte dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea di FdI, Valeria Mantovan, Alfredo Antoniozzi, Marco Cerretto, Paolo Marcheschi e Imma Vietri. “L’elezione di Basilio Catanoso è incarico importante e significativo, all’interno di un partito in costante crescita nei territori e tra la gente che ha caposaldo nei valori della Destra e della Nazione e che interpreta le esigenze degli italiani, attraverso il costante impegno di tutte le sue componenti, a partire da Giorgia Meloni – sottolinea Salvo Pogliese, coordinatore per la Sicilia Orientale di Fratelli D’Italia -. L’esperienza parlamentare, la lungimiranza politica di Basilio Catanoso non potranno che alimentare ancor più il progetto di una Destra significativamente inserita a tutti i livelli nella società italiana che oggi reclama, con chiarezza, politiche governative assai diverse dal pressapochismo, dall’arrivismo e dalla costante incoerenza politica dell’attuale esecutivo Nazionale”.

“Esprimo i miei migliori auguri di buon lavoro a Basilio Catanoso – dichiara Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Catania di FdI – certo che la sua esperienza, e i valori cristallini che ne hanno sempre guidato l’azione politica, saranno un importante ‘concime’ per l’ulteriore crescita del nostro partito.”: