Intervento di Amg a Bonagia: riaccesi circa 400 punti luce

PALERMO – Tornano in funzione circa 400 punti luce nella zona di Bonagia. Gli operatori di AMG Energia hanno ultimato un intervento tempestivo di riparazione che ha permesso di rimettere in funzione la cabina di pubblica illuminazione “Bonagia”, cui sono collegati gli impianti della zona compresa fra le vie Aloi, dell’Antilope, della Martora, della Giraffa, del Visone, dell’Ermellino, del Castoro.

Il guasto, che impediva il funzionamento di un dispositivo della cabina, è stato subito individuato durante i controlli effettuati dagli operatori in servizio serale: “E’ stato limitato ad una sola serata, perché l’intervento è stato subito programmato ed ha avuto esito positivo – spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera – Siamo al lavoro con attività costanti di manutenzione e verifiche degli impianti. Grande attenzione viene riservata alle zone dove le criticità sono note, per la presenza di impianti vetusti, che vengono tenute sotto controllo e dove le riparazioni vengono avviate con tempestività”. A Bonagia è ancora in corso la riparazione di un guasto circoscritto che riguarda via del Levriere.

Proseguono le attività di manutenzione sulla rete di illuminazione cittadina. Altri 160 punti luce sono tornati in funzione nella zona di via Notarbartolo compresa fra le vie Umberto Giordano e via Boito: è stato riparato il guasto che ha interessato, in momenti successivi, entrambi i circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione. Ad ultimazione delle attività, è già stato programmato un intervento specifico in via Umberto Giordano angolo Puccini per la sostituzione di un componente non funzionante. Riparato anche il guasto di uno dei due circuiti cui sono collegati gli impianti di illuminazione della zona di piazza Indipendenza e di via Cappuccini, dove è in programma un ulteriore intervento per la sostituzione di un trasformatore non funzionante.

Le attività di manutenzione ultimate hanno, poi, riguardato piazzale Tenente Anelli (zona Medaglie d’Oro), le vie Ignazio Calona e Balistreri, la zona di via Scordia e, nei giorni scorsi, gli impianti della zona di viale Lazio-via Brigata Verona, di via Empedocle Restivo-via dei Nebrodi-via Sardegna-via Emilia, quella di via Lanza di Scalea-Adamo Smith-Marco Fanno. Un’attività specifica è stata eseguita sugli impianti della zona compresa fra le vie Ruggeri, Silvestri e Di Blasi, dopo la riparazione di un guasto che ha interessato cabina e circuiti di alimentazione: sostituiti componenti, lampade e riaccesi un centinaio di punti luce.

Lavori in corso oggi, infine, nella zona di Tommaso Natale, di via Castellana-Caltagirone, di via Uditore-Tiepolo-Mammana, nella zona di via Mongitore, di via Simone da Bologna, nelle vie Dirillo, Baracca, Silvio Pellico, Badia, Lodato.