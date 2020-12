Marina di Ragusa, Utro: “Siamo tosti, punto che fa morale”

RAGUSA – “Abbiamo dimostrato di essere tosti perché dopo 50 giorni di stop, passare in svantaggio per due volte contro un’ottima squadra, non era facile riprenderla. Pareggio di cuore, ma se vogliamo salvarci dobbiamo buttare il cuore per 95 minuti in campo, non basta solo quando prendiamo lo schiaffo”. Questo il commento di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, dopo il buon pareggio ottenuto contro il Gelbison: “In questo momento il punticino fa morale, adesso dobbiamo riprendere l’abitudine a giocare, sappiamo che è un anno particolare ma non cerchiamo alibi”, ha concluso Utro.