Monreale, dal Comune panettoni per le famiglie bisognose

MONREALE – “Una attenzione particolare in occasione del Santo Natale per le famiglie assistite dalla Caritas di Monreale che più degli altri anni stanno vivendo questo periodo pandemico con grosse difficoltà”.

Questo è il messaggio del sindaco Alberto Arcidiacono che questa mattina con il Presidente del Consiglio e l’assessore Geppino Pupella si è incontrato con il direttore della Caritas Don Ferdinando Toia, per il tradizionale scambio di auguri e per la consegna di alcuni panettoni per le famiglie bisognose assistite dalla Caritas e dalle associazioni di volontariato del territorio che operano nelle cinque frazioni comunali.

Il primo cittadino ha ringraziato anche Don Ferdinando per la collaborazione che l’ente da al territorio nell’assistere le famiglie in stato di difficoltà e soprattutto per il supporto psicologico e spirituale .A donare i panettoni, la Presidenza della Regione che anche in questo Natale così difficile non ha voluto fare mancare la sua vicinanza ai nuclei familiari più fragili del territorio.

“Si tratta di un piccolissimo gesto – ha detto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – con cui il presidente della Regione Nello Musumeci ha voluto fare sentire la presenza delle Istituzioni in un momento particolarmente difficile per tutti, ma soprattutto per i più indigenti sul territorio comunale”.