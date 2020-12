Il messaggio di Conte: “A Natale mantenere alta la guardia”

“Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia. Perché la pandemia ha comportato un costo umano devastante e ha messo a dura prova le nostre abitudini. Questo sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi”: lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio realizzato assieme agli altri 26 leader europei e postato sui canali del Consiglio Ue. Nella notte tra il 25 e il 26, dopo essere partiti dal Belgio, i tir contenenti le celle frigorifere con le prime 9.750 fiale di vaccino a -75 gradi varcheranno i confini italiani. Da allora saranno scortati dai carabinieri fino all’ospedale Spallanzani di Roma, che per l’occasione sarà adibito ad hub centrale.