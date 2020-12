La scia di rapine non si ferma: colpo al tabacchi, ferito il titolare

PALERMO – Dopo il maxi colpo in via Libertà ai danni del cliente di una boutique di lusso e la raffica di rapine messa a segno negli ultimi giorni in supermercati e attività, i malviventi colpiscono ancora in città.

Nel primo pomeriggio è stata presa di mira una tabaccheria in via Simone Gulì, nella zona dell’Acquasanta a Palermo: ad entrare in aizone, in base alla testimonianza delle vittime, due uomini con il volto coperto, armati di pistola. Dopo aver fatto irruzione nel negozio i due hanno minacciato il titolare intimandogli di consegnare i soldi dell’incasso, ma lui avrebbe reagito e i rapinatori l’avrebbero colpito con il calcio della pistola, ferendolo.

Dopo pochi minuti si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina sono arrivate le volanti della polizia: le ricrche dei malviventi sono subito partite e al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona. In via Gulì anche il 118 per medicare il malcapitato. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.