Partinico, 199 precari firmano per la stabilizzazione

PARTINICO – In 199 hanno firmato oggi il contratto a tempo indeterminato. Giornata storica per il comune di Partinico e i suoi precari, con il passaggio a full time dei dipendenti. “Finalmente un segnale di speranza, in questo anno difficilissimo per gli enti locali siciliani e per i lavoratori che hanno espletato i servizi – dicono Csa-Cisal, Cgil e Uil – A fronte di un iter complicato, anche a seguito del dissesto, la commissione straordinaria e gli uffici hanno fatto un vero e proprio miracolo, dando un segnale a tutti i comuni siciliani. Quando si uniscono le volontà politiche tecniche e sindacali tutte le difficoltà sono superabili, finalmente questi lavoratori hanno la dignità giuridica che meritano”.