Stasera in tv: tranquilli, c’è Una poltrona per due

Per la vigilia di Natale nuove programmazioni tra avventura, romanticismo, animazione, concerti e un classico che non può mancare mai. .

RAI 1 trasmetterà alle 21.30 “Heidi”, con Anuk Steffen. Il film d’avventura, dedicato a tutta la famiglia, racconta la storia di una bambina felice che vive insieme al nonno in una piccola casa sulle montagne svizzere. In compagnia del suo migliore amico Peter, Heidi si diverte ad aiutare il nonno e ad accudire le caprette. Tuttavia, spensieratezza e libertà, che contraddistinguono la vita di Heidi, sono destinate a finire. Heidi dovrà andare a Francoforte, ma sarà proprio in questa nuova città che la piccola bambina di campagna incontrerà colei che diventerà la sua più cara amica, Klara. Con Klara, Heidi imparerà ad amare la lettura, ma tutto ciò non le impedirà di sentire la mancanza del suo amato nonno e delle sue montagne.

Su RAI 2 andrà in onda, alle 21.20, il film d’animazione e di avventura “Alla ricerca di Dory”, di Andrew Stanton. Il film racconta la storia di Dory, la pesciolina smemorata, che viene trasportata con la mente a un insieme di ricordi appartenenti al suo passato e alla sua famiglia perduta. Determinata a ritrovarsi, a ritrovare il suo passato e la sua famiglia, Dory si lascia trasportare dal corso degli eventi. La pesciolina non sarà sola, ma si ritroverà in compagnia di Nemo e del suo papà Marlin.

RAI 3 trasmetterà alle 21.20 il “44° Festival del circo di Montecarlo”, il concorso circense, presentato da Melissa Greta Marchetto. Uno show senza eguali in cui 150 artisti, provenienti da tutto il mondo, daranno vita a performance incredibili. Il Festival, inoltre, rappresenta l’occasione per il Principato di Monaco di diventare ancora una volta la capitale mondiale dell’arte circense.

RETE 4 trasmetterà alle 21.25 il film del 1954, diretto da Stanley Donen con Howard Keel, intitolato “Sette spose per sette fratelli”. La commedia racconta le vicende dei fratelli tagliaboschi dell’Oregon che hanno difficoltà a trovare moglie. Per risolvere la situazione compiono una specie di moderno “ratto delle Sabine”.

CANALE 5,in occasione della vigilia di natale, trasmetterà alle 21.40 il “Concerto di Natale 2020”. L’evento, promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, verrà condotto da Federica Panicucci. Sul palco saliranno molti artisti italiani come Malika Ayane, Emma, Roby Facchinetti, Nek, Renato Zero e tanti altri.

ITALIA UNO, per gli amanti delle commedie satiriche, trasmetterà alle 21.30 “Una poltrona per due”, con Eddie Murphy. Il film parla di due finanzieri di Filadelfia che sostituiscono, per una scommessa, un manager d’assalto, bianco, con un afroamericano senza arte e né parte. Italia Uno lo trasmette da più di vent’anni (23 per la precisione) per la vigilia di Natale.

TV8 trasmetterà un film di Natale intitolato “Un Natale con i Fiocchi”, con Alessandro Gassman. Lino e Alex si rincontrano dopo tanto tempo in prossimità del Natale e in una circostanza piuttosto inusuale. Alex sta facendo il palo per una rapina e nel momento in cui incontra Nino, ingenuo agente della polizia, gli fa credere di essere diventato ladro per necessità familiare.

LA5 (canale 30) alle 21.10 trasmetterà, per gli amanti dei film romantici natalizi,“Il destino sotto l’albero”, con Paul Greene, diretto da Ron Oliver. Il film racconta la storia di due viaggiatori che per una coincidenza del destino, si ritrovano controvoglia a sostare nell’hotel dell’aeroporto di Buffalo a causa di una tempesta di neve. Paige è prossima al matrimonio; Dylan, al contrario, è un giovane ragazzo ancora inacidito per la fine della sua ultima storia d’amore. I due si ritroveranno a vivere una folle avventura che cambierà totalmente la loro vita.