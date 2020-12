Il 2020 del Catania: dal rischio scomparsa a Tacopina

CATANIA – Il Catania chiude positivamente il 2020 e guarda al futuro con rinnovato ottimismo. La società rossazzurra sembra in procinto di cambiare dirigenza grazie all’avvento, ai piedi dell’Etna, di Joe Tacopina, l’avvocato italo-americano che ha già risollevato le sorti di altri importanti club calcistici, non ultimo il Venezia.

LA SOCIETÀ

Una lunga, tribolata estate quella dell’anno che sta per concludersi, contraddistinta dalla seria minaccia di “scomparsa” della matricola 11700, affibbiata al Calcio Catania 1946, sino al ridestarsi dell’entusiasmo grazie all’iniziativa di un gruppo di imprenditori locali che hanno trovato la loro fattiva convergenza nella SIGI che ha acquisito il glorioso club che fu di Massimino.

Una scommessa vinta, anche sul campo, considerati i soddisfacenti risultati ottenuti, in questo primo scorcio di campionato,dalla formazione guidata dal tecnico Giuseppe Raffaele e messa su con intelligente sagacia da Maurizio Pellegrino, ottimamente assistito da Vincenzo Guerini.

Senza dimenticare l’importante ruolo svolto in estate dal manager Fabio Pagliara, poi defilatosi ma che potrebbe tornare in auge proprio in concomitanza con il cambio societario. I tifosi etnei sperano di poter tornare presto sugli spalti del glorioso stadio “Angelo Massimino” per incitare i loro beniamini anche perché, rispetto alle recenti stagioni, contraddistinte da prestazioni spesso abuliche e poco spettacolari, quest’anno Silvestri e compagni stanno dando prova di affiatamento e concretezza, pur dovendo fare i conti talvolta con assenze di titolari e inevitabili difficoltà dovute alla pandemia.

IL CAMPO

Dopo la brillante prestazione sciorinata contro il Catanzaro (malgrado il pari finale) ed il filotto di risultati positivi inanellati, Raffaele ha concesso qualche giorno di riposto ai suoi. Il Catania tornerà ad allenarsi, a Torre del Grifo, il prossimo 2 gennaio per preparare al meglio le ultime due partite in programma nel quadro del girone di ritorno. Domenica 10 gennaio 2021, infatti, i rossazzurri saranno di scena sul campo della pericolante Casertana mentre la settimana successiva chiuderanno la parte ascendente del torneo di serie C ospitando l’ambizioso Foggia dell’ex Curcio. Nel frattempo, Tacopina potrebbe/dovrebbe prendere il timone del Calcio Catania!