Caracciolo: “Lucca ha qualità, Palermo grande chance”

PALERMO – “Uno che calcia così vuol dire che sa farlo. I compagni gli hanno lasciato il pallone e questo vuol dire che gli riconoscono qualità importanti”. Questo il pensiero di Andrea Caracciolo in merito alla splendida punizione di Lucca che ha regalato il pari per 1-1 al Palermo contro il Bari. intervistato da La Gazzetta dello Sport l’Airone ha poi raccontato: “Il paragone con me? Non avendolo mai visto di presenza, non azzardo paragoni. Io sono alto 1,94, quindi ha qualche centimetro più di me. Fisicamente qualcosa in comune c’è”. Infine, Caracciolo si è sentito di dare un consiglio al giovane attaccante classe 2000 dei rosanero: “Il mio suggerimento a Lucca? Palermo è una piazza ambiziosa con dirigenti di livello che conosco bene. Per Lucca è una grande chance”.