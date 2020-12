FC Messina, Grabinski: “Prenderemo una punta importante”

MESSINA – Pochi giorni, poi sarà via al calciomercato. Tra le squadre che stanno facendo meglio nel girone D di Serie D c’è sicuramente l’FC Messina, con la società pronta a fare un ulteriore sforzo economico per tentare il salto di categoria. A fare il punto di mercato, per quanto concerne il reparto offensivo della squadra peloritana, è il ds Cesar Grabinski: “Abbiamo un vuoto in attacco, se ci sarà la possibilità, prenderemo una punta importante – ha rivelato Grabinski -. Barcos? Abbiamo avuto problemi burocratici, poi un giocatore come lui riceve chiamate ogni giorno, lo hanno chiamato dalla A portoghese e non potevamo trattenerlo”.