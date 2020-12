Ronaldo premiato come calciatore del secolo: “I record mi inseguono”

La carriera di Cristiano Ronaldo è costellata di premi. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato nella giornata odierna. L’asso portoghese è stato premiato negli Emirati Arabi, precisamente a Dubai, dove si è riunito il meglio del calcio mondiale.

Ronaldo ha ricevuto il premio come miglior calciatore del secolo: “Raggiungere tanti record è bello. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile”.

Il portoghese ha parlato anche degli stadi vuoti: “Giocare in stadi vuoti è noioso. Rispettiamo tutti i protocolli ma, sinceramente, questo è un altro sport. Lo faccio perché è la mia passione e per dovere professionale, ma non mi piace giocare in queste condizioni. Il pubblico mi motiva sempre, anche quando il tifo è contrario. La passione senza tifo è nulla”.

“Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. È bellissimo. Ringrazio tutti quelli che hanno votato per me. Grazie anche ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. Questo è un traguardo eccezionale, mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno”.