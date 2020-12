Scibilia: “Colpito dal progetto di Tacopina”

CALCIO - SERIE C

“Tacopina ha un progetto che va ben oltre lo sport, è un progetto che abbraccia non solo il Catania ma anche Catania“

CATANIA – Non si ferma la trattativa per la cessione del Catania a Joe Tacopina. Gli avvocati Arena e Augello stanno cercando di trovare l’accordo e limare alcuni dettagli per chiudere il prima possibile.

“Le parti, in questi giorni, si stanno incontrando. Gli avvocati Arena e Augello – dichiara Dante Scibilia ai microfoni di “TMW”- stanno perfezionando gli ultimi aspetti della negoziazione per stilare, successivamente, il contratto di compravendita che diventerà attuativo quando la SIGI avrà ridotto i debiti alla soglia richiesta. Ma Tacopina ha un progetto che va ben oltre lo sport, è un progetto che abbraccia non solo il Catania ma anche Catania e i catanesi, gente che merita ben altro della Serie C”.

“Quando Tacopina mi ha fatto la proposta, sono rimasto molto colpito da ciò che ha in mente per questa nuova avventura”.