Tragico incendio nel centro storico: un uomo perde la vita

Viveva da anni in un magazzino al Capo trasformato in abitazione: sul posto i vigili del fuoco e la polizia

PALERMO – Viveva in un magazzino al piano terra diventato ormai da anni la sua casa. Un locale nel cuore della zona del Capo che stanotte è diventato la sua tomba. In seguito a un incendio ha perso la vita un uomo di 74 anni di origine tunisina: a trovarlo senza vita durante le operazioni di spegnimento sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, intervenuti in cortile Scalilla, dalle parti di via Sant’Agostino, dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona. GUARDA IL VIDEO

Le fiamme, che secondo una prima informazione sarebbero state provocate da una stufa lasciata accesa mentre l’uomo dormiva, si sono diffuse nel giro di pochi minuti. Il fumo ha invaso la strada, svegliando e gettando nel panico anche coloro che abitano nelle vicinanze.

L’incendio è stato domato dalle squadre del comando provinciale che durante il sopralluogo hanno trovato il cadavere ormai carbonizzato del 74enne. La salma è stata trasferita al cimitero dei Rotoli. Le indagini per accertare l’origine delle fiamme sono tuttora in corso.

“Ancora una volta il Capo piange la morte di un uomo bruciato in un magazzino – commenta il consigliere comunale Ottavio Zacco -. Una morte terribile, causata dalla solitudine, dal degrado e purtroppo pure dalla testardaggine di chi non vuole farsi aiutare, da un quartiere nobile.

Buon viaggio Elby”. Pochi anni fa, infatti, in un altro incendio in un rudere aveva perso la vita Benedetto Oliva. Anche lui aveva 74 anni.