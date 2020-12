Bellini, tutto pronto per il concerto (in streaming) di Capodanno

CATANIA – Riparte la programmazione, in streaming, del teatro Vincenzo Bellini. È quasi tutto pronto per la trasmissione del primo gennaio. È stata già registrata sabato 19 dicembre “la Petite messe solennelle” (piccola messa solenne), uno dei capolavori di Gioachino Rossini con doppio pianoforte, armonica (armonium), coro e solisti.

Ed è stata oleata la macchina per la registrazione del concerto di Capodanno programmata dal 29 al 30 dicembre con orchestra, solisti e coro del teatro Vincenzo Bellini.

La Petite messe solennelle doveva essere il concerto di Natale, ma tutto verrà trasmesso dal primo gennaio.

“Sia il concerto di Natale sia quello di Capodanno sono stati registrati all’interno del nostro teatro – racconta Massimo Ruta, tenore del coro del teatro Bellini e sindacalista Ugl – il programma di Capodanno spazia da un repertorio Italiano, Verdi con il “brindisi di Jago”, Ruggero Leoncavallo con alcuni brani dell’opera “Pagliacci”, Rossini e Mascagni. E un repertorio con arie come “il pipistrello” di Johan Strauss, la “Vedova Allegra” di Lehar e diversi Valzer austriaci.”

La Petite messe solennelle vedrà la partecipazione di quattro solisti con un soprano e un tenore tutti siciliani, Angelo Villari e Daniela Schillaci, e il baritono Luca Grassi.

“Il teatro Bellini, essendo ente pubblico, per affidare la produzione esterna in streaming ha bisogno di un bando di gara a evidenza pubblica – continua Ruta – quindi il tempo che serve per espletare queste attività ha consentito a orchestra, coro, solisti e tecnici di poter effettuare le registrazioni solo adesso”.

Oltretutto il sindacalista ricorda la situazione finanziaria dell’ente lirico. “Il bilancio del teatro Bellini, in questo momento, è di 6 milioni e ottocentomila euro circa – aggiunge – ciò non ci permette di fare una programmazione completa pur sapendo che la Regione, sicuramente, interverrà al più presto come è stato detto e ribadito più volte”.

La copertura di bilancio attuale del teatro arriva fino a giugno del 2021. “La programmazione è vincolata a diversi fattori – continua Massimo Ruta – il primo è senz’altro la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, una lavoro che ci vedrà impegnati esclusivamente in streaming e senza la possibilità di avere il nostro pubblico. In secondo luogo il bilancio stesso che dovrebbe consentire a un teatro come il nostro di poter programmare una stagione in maniera corretta.” Sicuramente si recupererà la stagione 2020, ma il 2021 fino ad ora resta un’incognita.

Intanto su il sipario per il concerto di Capodanno in prima serata. In tempi di Covid, in streaming.