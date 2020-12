Blutec, i sindacati: “Dal Comune di Termini impegno per la Cigs”

PALERMO – Il sindaco e la giunta di Termini Imerese, considerata l’interlocuzione con il governo nazionale, hanno assicurato “un intervento per sboccare subito la cigs ai lavoratori Blutec”. Si sono anche impegnati a intervenire “per dare un futuro al sito garantendo una continuità occupazionale, soluzione per noi insindacabile”.

Cosi le segreterie provinciali di Fiom, Fim e Uilm Palermo che oggi hanno incontrato la sindaca Maria Terranova. La cigs per 635 lavoratori è scaduta lo scorso 17 ottobre. L’azienda, in amministrazione straordinaria, ha chiesto un altro anno di proroga degli ammortizzatori per l’attuazione del piano che dovrebbe prevedere il rilancio del sito. Non c’è, però, ancora il decreto che autorizzi i pagamenti ma hanno assicurato lo sblocco in tempi brevi. Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto inoltre di “entrare nel merito delle proposte di reindustrializzazione dell’area senza perdere ulteriore tempo, non è possibile lasciare senza reddito i lavoratori che sono stanchi e che vogliono risposte sul loro futuro”. (ANSA).