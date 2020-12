Dai Magi all’anno di San Giuseppe, l’Ucsi pubblica tre nuovi video

PALERMO – Dopo i video per illustrare le novità del nuovo Messale romano, l’Unione Cattolica Stampa Italiana di Palermo (Ucsi) pubblica tre nuove video-riflessioni per spiegare, in pochi minuti e con semplicità, alcuni temi proposti all’inizio di questo nuovo anno: le figure dei Magi nella solennità dell’Epifania, l’Anno speciale dedicato a San Giuseppe , la Domenica della Parola di Dio riservata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Sacra Scrittura.

“Come promesso nelle precedenti pubblicazioni – spiega Michelangelo Nasca, presidente dell’Ucsi Palermo – abbiamo ritenuto importante dare continuità a questa particolare iniziativa mediatica che mette insieme giornalismo e identità cristiana al servizio delle persone. Una prospettiva, questa, che ha trovato unanime il consenso dei giornalisti del gruppo Ucsi di Palermo, incoraggiati anche dal gradimento espresso da moltissime persone per le precedenti pubblicazioni”. Le tre video-spiegazioni portano la firma di Giovanni Villino (giornalista televisivo del TGS-Giornale di Sicilia), Luigi Perollo (direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni sociali – Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Palermo) e Michelangelo Nasca (presidente provinciale dell’Ucsi Palermo); il montaggio è stato curato da Guglielmo Francavilla (responsabile social media manager dell’Arcidiocesi di Palermo) e Giovanni Azzara (Speaker presso Radio Panorama). La realizzazione dei video è stata coordinata da Roberto Immesi (collaboratore di Live Sicilia). I video saranno pubblicati attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di Ucsi Palermo a partire da martedì 29 dicembre.