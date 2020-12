Mirri: “Uscita Di Piazza? Cambia poco”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Nella giornata di ieri Tony Di Piazza ha annunciato la sua uscita di scena dal Palermo. Il socio di minoranza cederà le sue quote e non farà più parte del club di viale del Fante, cosa che aveva già paventato mesi fa.

Il presidente rosanero Dario Mirri ha voluto anche replicare a quanto accaduto: “Non entro nel merito dei motivi, già oggetto di confronto nelle sedi societarie opportune, ma certo mi spiace per questa decisione, che altro non è se non la formalizzazione di quanto già precedentemente noto”.

“Ne prendiamo atto, ora anche formalmente, ma poco cambia rispetto al nostro percorso. Tutti gli obblighi – continua il numero uno di viale del Fante – che tutti noi soci ci siamo assunti rimangono ovviamente validi: il capitale è stato interamente sottoscritto e quindi non ci saranno ripercussioni sulla disponibilità economica della società nel rispetto degli impegni assunti e del budget triennale complessivo approvato a luglio del 2019”.

