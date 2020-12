Sagramola: “Soddisfatto di questi mesi. Ternana e Bari squadre forti”

CALCIO - SERIE C

L'ad rosanero parla di questo primo scorcio di stagione e delle avversarie per la promozione in Serie B

PALERMO – Dopo la rottura tra Mirri e Di Piazza in casa Palermo si ha un po’ di incertezza, ma il socio di maggioranza ha già dichiarato che non ci saranno problemi per il futuro.

La società pensa al futuro e lo fa tramite l’ad Rinaldo Sagramola, intervenuto ai microfoni di “TRM”: “Sono soddisfatto di questi primi mesi di campionato. Personalmente ho sottovalutato due elementi: uno è la Ternana che la immaginavo stanca dei precedenti assalti, invece hanno allestito una squadra con grandissime ambizioni e speravo che il Bari passaggi maggiormente, a livello emotivo, la delusione della sconfitta ai play off contro la Reggiana. Nonostante le difficoltà di questo campionato, sicuramente il più duro a livello professionistico, non mi aspettavo di trovare due avversarie così agguerrite e competitive”.

“Il sogno è fare il salto in B al primo tentativo, ma abbiamo proposto un contratto biennale all’allenatore perché progettiamo un percorso su due anni. Sappiamo di aver allestito una squadra con giocatori di qualità, alcuni dei quali hanno accusato delle difficoltà dovute al Covid. La squadra. stata costruita con i pezzi che ritenevano giusti per essere competitiva, a campionato in corso ci siamo accorti della forza di Bari e Ternana incontrandole sul campo e parlando con i loro dirigenti”.