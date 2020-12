Palermo, gennaio mese ghiotto per risalire la classifica

Il nuovo anno si aprirà con delle sfide abbordabili per guadagnare posizioni in classifica

PALERMO – Il Palermo ha come obiettivo un posto nei play off e l’inizio del 2021 sarà una grande occasione per scalare posizioni e assestarsi in alto.

Le prime quattro partite del nuovo anno saranno più o meno abbordabili perché tre avversarie sono sotto i rosa in classifica, ma due di queste saranno in trasferta dove il Palermo non riesce ad avere un buon ruolino di marcia.

Il primo avversario del nuovo anno sarà la Cavese, che ha appena cambiato allenatore e si trova all’ultimo posto in classifica. La prima sfida interna del 2021 sarà contro la Virtus Francavilla, che hanno cominciato male il campionato, ma adesso si sono risollevi fino ad avvicinarsi alla zona play off, con il decimo posto (quello occupato dal Palermo) che dista solamente 2 punti. Con queste due gare si chiuderà il girone di andata.

Il girone di ritorno si aprirà, tra le mura del Barbera, con la sfida al Teramo che all’andata mise KO gli uomini di Boscaglia per 2-0. La squadra abruzzese sta avendo delle difficoltà e da sei giornate non trova i tre punti (quattro pareggi e due sconfitte).

Il primo mese dell’anno si chiuderà con la sfida al Potenza che lotta per tirarsi fuori dalla zona play out e che nell’ultima sfida del 2020 ha messo al tappeto il Monopoli.