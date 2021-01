Paura per un incendio al bar: gazebo e arredi distrutti

AGRIGENTO – Fuoco nella notte ad Agrigento dove un incendio, le cui cause sono ancora poco chiare, ha distrutto completamente la zona esterna dello storico Bar Nobel lungo il Viale della Vittoria, arteria principale della Città dei Templi. Le fiamme hanno interessato il gazebo e l’arredamento esterno dell’attività commerciale che sono andati in fumo. L’episodio si è verificato poco dopo le due del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento che ha domato le fiamme dopo tre ore di lavoro. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare le reali cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che al momento non escludono nessuna ipotesi. Neanche quella dolosa.