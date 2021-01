Catania, crescono i contagi Gravina, sindaco positivo al Covid

CATANIA (CT) – Ancora una volta è Catania la provincia che conquista la maglia nera per numero di contagi. Oggi si sfiora quota 400: i nuovi positivi sono 396 su 1391 a livello regionale. Una fotografia preoccupante quella che emerge dal quotidiano bollettino del Ministero della Salute. La situazione negli ospedali catanesi al momento non presenta i numeri allarmanti di novembre. Ma solo nei prossimi giorni si potrà capire se ci sono stati effetti post festività natalizie. Con magari cenoni e veglioni di Capodanno che hanno creato pericolosi assembramenti. Cruciale, dunque, monitorare i dati della prossima settimana.

Il sindaco di Gravina positivo al Covid

È risultato positivo al Covid-19 il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso. Il primo cittadino, già in isolamento domiciliare, fortunatamente al momento presenta solo sintomi lievi e sta continuando a lavorare in ‘smart working’. Sono scattate, a partire da oggi, le santificazioni dei locali comunali.

La sanificazione degli uffici comunali

Infatti il sindaco, l’assessore con delega all’Igiene Urbana e alla Sanità Enzo Santoro hanno disposti gli interventi di sanificazione straordinaria di tutti gli edifici pubblici comunali.

Il cronoprogramma

In una nota è stato illustrato il cronoprogramma: “si parte oggi (4 gennaio 2021) con la sede municipale di viale Marconi, mentre a partire da domani (5 gennaio 2021) si procederà con la sanificazione di tutti i plessi degli Istituti scolastici in vista della ripresa delle lezioni”. Dalla settimana prossima gli interventi di sanificazione interesseranno tutti gli edifici comunali sede dei Servizi Amministrativi decentrati.

Le parole del sindaco Giammusso

“Iniziamo dal Municipo di viale Marconi per poi proseguire in tutti i plessi delle scuole Tomasi di Lampedusa, Giovanni Paolo II e Rodari-Nosengo secondo un calendario concordato con i dirigenti scolastici – ha spiegato il sindaco Giammusso – in questo modo predisporremmo tutto per la ripresa delle lezioni al rientro delle vacanze. A seguire si procederà con tutti gli edifici comunali dislocati nelle diverse zone del nostro Comune. Voglio ringraziare il 7° Servizio per la tempestività e la prontezza operativa che ci ha consentito immediatamente di avviare le operazioni di sanificazione straordinaria”, ha concluso il sindaco.