Incidente durante la battuta di caccia: agente finanziario trovato morto

ROCCAFIORITA – Roberto Garigale, 31 anni, agente finanziario con la passione per la montagna e la caccia, è stato trovato morto dopo essere caduto in un dirupo a Roccafiorita, nel Messinese. Da ieri di lui si erano perse le tracce e la polizia locale e i carabinieri avevano avviato le ricerche anche con le unità cinofile. Oggi un cane ha individuato il corpo del giovane cacciatore che è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente e l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando in un dirupo. (ANSA).