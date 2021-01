Cavese-Palermo: Martin dal 1′, la probabile formazione

PALERMO – Obiettivo vincere per rilanciarsi in classifica e aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Il Palermo questo pomeriggio affronterà la Cavese, una gara contro l’ultima in classifica che nasconde parecchie insidie. I rosanero, infatti, in questo campionato hanno paradossalmente sofferto più con le piccole che con le “grandi”, vedi Ternana, Catania e Bari.

Roberto Boscaglia sembra intenzionato a puntare ancora sul 4-3-3, schieramento che ha dato ottimi segnali nelle ultime uscite dei rosa. Pochi dubbi sull’undici titolare, col tecnico gelese che dovrà ancora fare a meno di Almici, Marconi, Corrado e Floriano, quest’ultimo colpito da alcuni guai fisici.

Tra i pali c’è Pelagotti, con davanti a lui una linea a quattro composta da Accardi, Somma, Lancini e Crivello; qualche “sorpresa” in mediana con Martin in vantaggio su Palazzi nel ruolo di regista, mentre Odjer e Luperini agiranno nel ruolo di interni; in avanti la mossa di Boscaglia potrebbe essere Lucca dal primo minuto, con Saraniti in panchina, sugli esterni agiranno, invece, Kanoute e uno tra Valente e Rauti, col primo in vantaggio sul secondo.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Somma, Lancini, Crivello; Odjer, Martin, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente.