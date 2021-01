Danni a un pilone, chiusa “strada da 34 miliardi” nel catanese

CALATABIANO (CT) – Dopo un sopralluogo effettuato ieri pomeriggio dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, insieme al comandante della Polizia Locale, Carmelo Paone, è stato chiuso in via precauzionale il 1° viadotto della strada di collegamento tra la S.S. 120 e la S.P. 81, cosiddetta “strada da 34 miliardi”.

“Abbiamo assunto questa decisione – dichiara il sindaco Giuseppe Intelisano – per salvaguardare l’incolumità dei numerosi automobilisti che percorrono questa importante arteria di collegamento tra il centro cittadino ed i caselli autostradali. Dalle prime verifiche, infatti, sono emersi danni strutturali alla base di un pilone che presenta la mancanza di appoggio sul greto del torrente a causa di una grave erosione”.

“Ho subito – continua il primo cittadino – contattato la Protezione Civile ed il Genio Civile e domani mattina effettueremo un nuovo sopralluogo per verificare l’entità dei danni e stabilire gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza il viadotto e scongiurare una lunga chiusura dell’asse viario”.

E ancora, insiste Intelisano: “Lo scorso mese di dicembre avevamo chiesto un importante intervento di finanziamento alla Regione per la messa in sicurezza di quest’opera che, fin dalla sua inaugurazione, ha mostrato numerose criticità. Purtroppo, a distanza di poche settimane da questa richiesta, si è configurato ciò che temevamo, ovvero la chiusura al traffico veicolare della strada, con conseguenti disagi per la popolazione e per gli autisti dei mezzi pesanti che quotidianamente fruivano di quest’arteria”.