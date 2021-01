Acireale, c’è un rinforzo: arriva l’ex Palermo La Vardera

Il classe 2002 ha anche esordito in Serie B con il Cosenza

ACIREALE (CT) – Nuovo rinforzo per l’Acireale di mister Giuseppe Pagana. Il club siciliano, come annuncia sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo del classe 2002 Dario La Vardera con un passato nelle giovanili del Palermo.

“L’Acireale Calcio – si legge – rende nota l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell’esterno difensivo Dario La Vardera, classe 2002, proveniente dal Cosenza. Cresciuto nel settore giovanile di Palermo e Cosenza, con quest’ultima ha collezionato diverse convocazioni in gare ufficiali di Serie B nella stagione attuale, esordendo da titolare il 30 settembre in una gara di Coppa Italia contro l’Alessandria. Il calciatore, già arrivato ad Acireale, è a disposizione di mister Pagana e sosterrà oggi il primo allenamento in granata”.