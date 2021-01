Si introducono in casa del vicino e lo picchiano: denunciati coniugi

ADRANO – Si sarebbero introdotti nell’appartamento del vicino e lo avrebbero picchiato. Il tutto, a causa di una lite condominiale scoppiata poco prima. La polizia di Adrano ha denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, marito e moglie di 72 e 68 anni, accusati di violazione di domicilio e percosse.

La rissa

In seguito a una lite condominiale, per la quale è intervenuta una Volante, uno dei soggetti coinvolti nella stessa si è presentato al Commissariato per denunciare i coniugi, raccontando ai poliziotti di essere stato percosso dai due coniugi, entrati nella sua abitazione.

I riscontri

I fatti narrati hanno trovato riscontro nel corso della rapida ma intensa e dettagliata attività di indagine, motivo per cui i due coniugi sono stati denunciati a piede libero.