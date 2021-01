Covid, Catania sotto choc per la morte di Seby Bellia

CATANIA – Ci sono ferite che difficilmente si rimarginano. Soprattutto se a scomparire, a causa del Coronavirus, sia un medico affermato, Seby Bellia, osteopata, che a ogni dolore riusciva a trovare rimedio. Ma adesso, per i suoi amici, parenti e pazienti, il tempo si è fermato.

Il dolore

Seby Bellia è stato ucciso ad appena 45 anni dal coronavirus. Un medico in perfetta forma, un osteopata molto conosciuto, un ragazzo di Paternò che tutti conoscevano e amavano.

“Questa emergenza sanitaria finirà – scrive il giornalista Anthony Distefano, compagno di banco di Seby Bellia – ma certe ferite non diverranno subito cicatrici. Se ne va il compagno di banco della Virgilio. Se ne vanno via le risate e la spensieratezza di un periodo che non era ancora adolescenza e che resta impresso, chissà perchè, molto più di altri anni. È tutto fin troppo ingiusto”.

Il Covid

Prima i sintomi del Covid sfociati in una polmonite, poi un tampone negativo. Un falso negativo, probabilmente. Nel frattepo, il virus aveva conquistato il suo corpo. Le condizioni di Seby si aggravano durante le feste, arriva il tampone positivo. In molti lanciano messaggi di solidarietà e sostegno.

Col 2021 gli ultimi giorni di una battaglia difficile contro il covid, che ha ucciso Seby Bellia.

Il lutto

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio. Non si contano i messaggi di cordoglio e di dolore.

“Vederti – scrive Giovanni Caruso – anche se non tanto spesso era una gioia, il mio primo allievo in assoluto, la mia prima cavia , le discussioni sugli iron Maiden e il famoso concerto al quale non siamo mai riusciti ad andare insieme, le cene con i vecchi amici e le risate disinvolte , tutto finito in una terapia intensiva……. carissimo amico sarà impossibile dimenticarti , buon viaggio”.