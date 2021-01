De Siervo: “Stadi aperti con distanziamento e vaccinati”

“Abbiamo già presentato un lavoro di accurata analisi tecnica per chiedere la riapertura degli stadi al Governo al momento opportuno, con pudore e con rispetto”. A dirlo è Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. Intervistato da SportMediaset De Siervo ha poi proseguito: “Ci sono tante modalità possibili per avere numeri maggiori di mille spettatori perché gli ampi spazi dello stadio consentono di rispettare il distanziamento, così come i vaccinati potrebbero ritornare allo stadio. Vorremmo diventare anche una sorta di simbolo per la rinascita e il ritorno alla normalità”.