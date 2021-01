Marsala, contagi in crescita e il sindaco chiede la zona rossa

Marsala ha paura, l’impennata di contagi degli ultimi giorni sta seriamente mettendo a rischio la quinta città della Sicilia e il sindaco Massimo Grillo ha chiesto al presidente della Regione, Nello Musumeci, di dichiarare la città zona rossa. Nel frattempo ha emesso un’ordinanza che prevede misure restrittive per quanto riguarda gli spostamenti.

Fino a fine mese, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle ore 22, sarà vietato l’accesso, il movimento e lo stazionamento pedonale nelle principali vie e piazze di Marsala. È questa una delle misure restrittive contenute nell’Ordinanza che il sindaco Massimo Grillo ha appena firmato. “Una scelta ponderata e sofferta, ma necessaria, a tutela della salute di tutti, afferma il sindaco Grillo. La rapida crescita del numero dei positivi in città, da un lato mi ha spinto all’immediata richiesta alla Regione di dichiarare Marsala Zona Rossa, afferma il sindaco Massimo Grillo; dall’altro ho ritenuto urgente emanare questo provvedimento volto a contenere l’evoluzione del contagio e dare una stretta ai comportamenti a rischio – purtroppo ancora presenti soprattutto nei principali luoghi di aggregazione sociale – che creano irresponsabili situazioni di assembramento. Ma la nostra attenzione, continua il sindaco di Marsala, è rivolta anche agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai cui titolari chiedo un ulteriore sacrificio nella speranza di venire al più presto fuori da questa emergenza sanitaria ed economica”. In tale direzione vanno gli altri obblighi – anch’essi in vigore fino al 31 gennaio – contenuti nell’odierna ordinanza.