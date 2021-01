Tacopina: “Farò di tutto per prendere il Catania”

“Sentivo il bisogno di fare chiarezza su quello che si diceva in città. Non voleva essere una risposta alle dichiarazioni dei giorni scorsi dell’avvocato Ferraù, lo stimo e mi fido di lui”. Così Joe Tacopina ai microfoni di Goal.com. L’avvocato americano, vicino a rilevare il Catania ha precisato alcuni punti e fatto il punto sull’attuale situazione relativa al passaggio di proprietà: “Ci sono state tante fake news, ma voglio che sia chiaro che io sto facendo il possibile per comprare il Catania, già mi sento legato a questa squadra e non voglio deludere le attese dei tifosi che fanno il tifo per me. Spero e credo che la trattativa vada a buon fine, conto di firmare il preliminare già sabato, anche affinché i tifosi si rasserenino – ha concluso Tacopina -. Voglio il Catania, farò di tutto per prenderlo e renderlo grande”.