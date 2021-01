Covid, un positivo al mercato ortofrutticolo: chiusura evitata

PALERMO – Evitata al meno per adesso la chiusura del mercato ortofrutticolo di Palermo dopo che era emerso un caso di positività al Covid-19. Dopo che è stato eseguito il tracciamento sugli spostamenti del dipendente il direttore della struttura ha deciso di chiudere solo gli uffici e lasciare aperti gli stand per la vendita. “E’ stato verificato che ha avuto contatti con poche persone – dice l’assessore comunale alle Attività produttive Leopoldo Piampiano – e quindi si è deciso di chiudere solo alcune zone del mercato. Del resto i venditori hanno i propri protocolli che mettono in pratica. L’area del mercato è molto grande e quindi si è deciso di lasciare aperte le aree di vendita”. (ANSA).