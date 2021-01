Detenzione di armi da fuoco illegali, arrestato

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato l’adranita Pietro Ciadamidaro di anni trenta, per detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento. Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano erano venuti a conoscenza della detenzione illegale di armi modificate e delle relative munizioni, all’interno di un’abitazione. Per questo, dopo aver effettuato diversi accertamenti e individuato il presunto responsabile, si recavano presso l’abitazione dello stesso.

Dalla perquisizione è emerso che all’interno dell’intercapedine di un armadio in una stanza, nascoste da dei gradoni in legno e alcune tavole, vi erano due pistole, ovverosia una riproduzione di revolver con il tappo rosso di sicurezza rimosso e una pistola semiautomatica calibro 9 priva della regolare matricola. Oltre alle armi veniva rinvenuto un caricatore della pistola semiautomatica, rifornito con cinque cartucce calibro 9 corto e due bustine in plastica contenenti altre sette e otto cartucce calibro 9.