Festa in una ludoteca con 25 persone: sanzionati tutti i presenti

SIRACUSA – Stavano festeggiando in ludoteca il compleanno della figlia. Presenti nel locale a Floridia, nel Siracusano, dieci adulti e quindici bambini, tutti privi dei dispositivi di protezione individuale e senza rispettare le distanze di sicurezza interpersonali. Il personale della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di Finanza è entrato e ha sanzionato i presenti per il mancato rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Anche al titolare della ludoteca è stata elevata una sanzione.